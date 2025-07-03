Хинштейн ответил на информацию о жестоком обращении с беженцами в ПВР

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на публикацию «Ленты.ру» о возможных нарушениях в пункте временного размещения беженцев в поселке Поныри.

По словам замещающего главу региона, проверка уже проведена и ни один из опрошенных жителей ПВР не подтвердил фактов жестокого обращения. Для оперативного решения вопросов врио министра социального обеспечения оставила беженцам свой личный номер телефона.

«Если этого будет недостаточно, сам выеду на место и лично во всем удостоверюсь. Закон и справедливость — не просто слова», — заключил Хинштейн.

Однако первоначальные сообщения рисуют иную картину. Из материала журналистов Lenta.ru следует, что в ПВР находятся более 50 человек, включая одиноких стариков и инвалидов, которые якобы сталкиваются с антисанитарией, совместным использованием душевых мужчинами и женщинами, а также грубым обращением со стороны персонала.

Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева подтвердила, что связалась с Хинштейном по этому вопросу. По ее словам, будет объективное разбирательство по ситуации.