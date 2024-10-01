На камере боевика ВСУ нашли доказательства убийств жителей в Курской области

На камере, прикрепленной к каске одного из ликвидированных боевиков ВСУ, обнаружены видеокадры расправы над мирными жителями одного из населенных пунктов Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

В руки российских военных попала экшн-камера одного из ликвидированных боевиков ВСУ.

«Наше подразделение ликвидировало на окраине одного из населенных пунктов Курской области группу противника. На каске одного из них была камера go-pro. На камере запечатлен момент убийства местных жителей», – сказал представитель российских силовых структур.

На видеозаписи бойцы ВСУ занимались мародерством, разбоем и грабежами. Особо жестокие боевики ВСУ расправлялись с мирными жителями. На обнаруженном видео вооруженный боевик приказывает людям выйти из дома, а затем делает прицельные и точные выстрелы. Последнее, что слышно на записи – душераздирающий крик. После показано, как один человек лежит на полу, а другой сидит в инвалидном кресле. Оба без признаков жизни.

Ранее жительница Курска рассказала об обстановке после атаки дрона ВСУ по жилому дому.