В Курской области на вражеской мине подорвался тракторист

В Льговском районе Курской области местный тракторист подорвался на мине ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По информации главы региона, 30-летний мужчина получил минно-взрывные травмы, когда его трактор во время вспахивания поля наехал на вражеский боеприпас. Местного жителя срочно госпитализировали с осколочным ранением затылочной области головы и шеи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Хинштейн обратился к жителям курского приграничья с просьбой внимательнее относится к своей безопасности. Он отметил, что опасность может исходить не только от запрещенных для въезда районов Курской области, но и от ближайших к ним территорий.

Курская область граничит с Украиной и часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Кроме того, в российском регионе продолжается операция по вытеснению ВСУ из области. Российским военным удалось взять под контроль Суджу, которую украинские боевики удерживали с августа 2024 года.

Ранее стало известно, что в Курской области погиб майор Марат Тибилов, награжденный «Золотой звездой» Героя России.