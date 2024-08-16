Пенсионер из Курской области пропал без вести после издевок украинских боевиков

Дочь 74-летнего пенсионера, который терпел издевки от украинских боевиков, заявила, что он пропал без вести, его не видели уже 10 дней. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил телеграм-канал Daily Storm.

Женщина доставила отца в Суджу после атаки на Курскую область, а сама направилась искать укрытие в другом городе.

«Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», — заявила дочь пропавшего.

В Сети уже появились два ролика с пропавшим пенсионером. На них украинские боевики издеваются над пожилым человеком: притворяются немцами, называют мужчину «русской свиньей».

Сообщается, что мужчину зовут Александр Гусаров, он не видит на один глаз. Сейчас его разыскивают члены СПЧ и журналисты.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье доставили более 900 жителей Курской области, из них 681 ребенок. Люди приехали в регион в сопровождении медиков, сотрудников подмосковной Госавтоинспекции и областного министерства социального развития.