В Курской области объявлена ракетная опасность

За последние сутки в Курской области прозвучали уже десять сигналов тревоги. Власти региона объявили режим ракетной опасности. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Врио губернатора попросил жителей региона спрятаться в комнатах без окон, по возможности не выходить на улицу.

Работники пресс-службы МЧС России заявили, что обстановка в Курской области относится к ЧП Федерального характера.

«В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании», — говорится в публикации ведомства.

Пострадавшим от ЧП такого рода положена материальная помощь. Всем жителям региона выплатят 15 тысяч рублей единовременно.В случаях получения вреда здоровью, люди получат от 300 до 600 тысяч рублей. Также предусмотрена компенсация по утрате имущества.

Ранее сообщалось о том, что жителей Суджанского района Курской области вывозят из региона во время затишья от обстрелов украинских боевиков.