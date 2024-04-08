В Курской области после удара украинского дрона загорелся спиртзавод
Фото: [t.me/gubernator_46]
Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Удар пришелся по неработающему клубу предприятия. В помещении возник пожар, который удалось оперативно потушить.
Никто из людей не пострадал.
6 апреля Старовойт проинформировал об обстреле поселка Теткино и села Попово-Лежачи. В этих населенных пунктах получили повреждения в общей сложности 20 домовладений. Одному жителю Теткина потребовалась медицинская помощь.
ВСУ регулярно производят обстрел приграничных пунктов в Курской области.