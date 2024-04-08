В Курской области после удара украинского дрона загорелся спиртзавод

Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Удар пришелся по неработающему клубу предприятия. В помещении возник пожар, который удалось оперативно потушить.

Никто из людей не пострадал.

6 апреля Старовойт проинформировал об обстреле поселка Теткино и села Попово-Лежачи. В этих населенных пунктах получили повреждения в общей сложности 20 домовладений. Одному жителю Теткина потребовалась медицинская помощь.

ВСУ регулярно производят обстрел приграничных пунктов в Курской области.