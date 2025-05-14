В Курской области предотвратили попытку диверсии солдат ВСУ в российской форме

Переодетые в российских солдат украинские военнослужащие предприняли попытку проникновения на территорию Курской области. Вражеская диверсионная группа в ночное время суток была доставлена в приграничную зону Сумской области. Российские военные оперативно нейтрализовали 25 диверсантов, сообщил телеграм-канал SHOT.

Новая попытка проникновения была зафиксирована в районе поселка Новый Путь, расположенного в Глушковском районе. Бронетехника ВСУ двигалась в направлении Павловки Сумской области.

На подступах к населенному пункту высадилась группа численностью до 25 украинских бойцов, облаченных в форму, практически неотличимую от российской.

Непосредственного столкновения с пограничниками у линии границы удалось избежать, поскольку российская сторона заранее отслеживала все перемещения диверсионной группы.

Благодаря поддержке артиллерийского огня и применению FPV-дронов, вся группа противника была уничтожена на подходе к поселку.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников за ночь.