В Курской области эвакуируют жителей Беловского района

Оперативный штаб, который работает в Курской области, вынес решение о старте эвакуации жителей из Беловского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Врио главы региона Смирнов заявил, что глава администрации Беловского района, а также главы сельских поселений, уже получили все распоряжения, связанные с эвакуацией.

«Региональным оперштабом принято решение — вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах», — указал он в своем микроблоге.

По его мнению, сейчас одна из самых важных задач — это оперативное оповещение местных жителей о том, что они могут выехать за пределы района для собственной безопасности. Смирнов также попросил всех людей следовать указаниям силовиков, а также органов власти. Он добавил, что пункты временного размещения уже подготовлены к наплыву эвакуированных.

Ранее сообщалось, что эвакуация жителей началась в Краснояружском районе Белгородской области. Ее запустили из-за перемещений украинских войск рядом с границей района.