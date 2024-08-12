Власти Белгородской области приступили к эвакуации жителей в безопасные места

Из-за активизации украинских войск на границе с Белгородской областью, руководство этого региона приняло решение о вывозе части жителей в безопасные места. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора Вячеслава Гладкова.

Глава региона заявил, что утро 12 августа выдалось тревожным, ВСУ начали проявлять свою активность на границе с Краснояружским районом. Правительство области решило принять дополнительные меры по обеспечению безопасности.

«Мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — указал Гладков.

По его мнению, эвакуация поможет сохранить жизни и здоровье многих жителей. В район направлен транспорт, в населенных пунктах проходит процесс согласования и вывоза.

Ранее появились сообщения, что над Белгородской областью за ночь было сбито пять украинских беспилотников. Еще 11 БПЛА было перехвачено у соседей, в Курской области, два - в небе над Воронежской областью.