По сообщению РИА Новости, ссылающегося на источники в российских силовых структурах, в Курской области была задержана штурмовая группа, состоящая из пяти военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Согласно предоставленной информации, все задержанные являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии. Детали операции по задержанию группы и точное место инцидента не разглашаются. Официальные комментарии от Министерства обороны России или других государственных органов пока не поступали.

Данный инцидент продолжает свидетельствовать о продолжающейся напряженности в приграничных районах. Ситуация остается под контролем российских силовых структур.

Ранее стало известно о том, что Киев запросил у Парижа разрешение использовать французское оружие для ударов по России.