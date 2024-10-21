В Курской области заметили Bradley и Abrams

В Курской области заметили американский танк Abrams под прикрытием БМП Bradley. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «РВ».

Военкоры проинформировали, что американский танк под прикрытием атакует дома в селе Новоивановка Курской области. Многие строения, по их данным, получили серьезные повреждения.

Bradley и Abrams используются в 47-й механизированной бригаде ВСУ, которую вынужденно перебросили с Покровского направления. Технику Bradley уже уничтожали в ходе боевых миссий, хотя этот случай с попыткой маскировки и атакой в российском регионе происходят впервые.

Танки M1 Abrams, как писали в The National Interest (NI), не могут ничего противопоставить дронам-камикадзе и другой технике ВС РФ. Технической пользы западное вооружение не несет из-за того, что ВСУ получают преимущественно устаревшие модели.

Ранее сообщалось, что командир спецназа «Ахмат» рассказал про подбитие западного танка в Курской области.