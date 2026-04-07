В Кузбассе четвертые сутки ищут пропавшего Героя России

Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек 3 апреля 2026 года ушел из дома в городе Юрга и до настоящего времени не вернулся. Его разыскивают полицейские, волонтеры и родственники — уже четвертые сутки.

Никаких предпосылок

Супруга пропавшего, Валерия Асылханова, в беседе с aif.ru рассказала, что в день исчезновения Алексей вел себя обычно. Он сказал, что идет на работу, взял с собой документы и вышел из дома. Никаких ссор, скандалов или странностей в его поведении замечено не было. Он не жаловался на настроение, ни с кем не конфликтовал и всегда предупреждал, если где-то задерживался.

Но в тот день мужчина на работе так и не появился, а его телефон оказался выключен. Источник в силовых структурах сообщил изданию NGS42.RU, что Асылханов «как в воду канул» — никаких следов пока обнаружить не удалось.

Последний кадр

Единственный раз Алексея зафиксировала камера видеонаблюдения в день его исчезновения. По данным полиции, в момент, когда его видели в последний раз, он был одет в черную кепку, куртку, штаны и кроссовки, при себе имел сумку и пакет.

При этом есть неподтвержденная информация, что Асылханова якобы видели садившимся в чужую машину. Однако официального подтверждения эта версия пока не получила.

Кто такой Алексей Асылханов

Алексей Асылханов — разведчик-оператор разведывательной роты 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. За время участия в специальной военной операции он уничтожил 15 танков и 50 боевых бронированных машин. В декабре 2024 года президент Владимир Путин лично вручил ему медаль «Золотая Звезда» Героя России. Также он награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

В феврале 2024 года при сбросе боеприпаса с беспилотника на донецком направлении он получил тяжелое ранение, лишившись правой ноги. После лечения и протезирования Асылханов вернулся в Кузбасс, устроился педагогом дополнительного образования в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, женился и поступил на заочное отделение в Кемеровский государственный университет.

Как помочь

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Алексея Асылханова, просят позвонить по телефонам: 8 (38451) 6–66–21 или 102.

