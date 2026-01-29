В Кузбассе мужчина ударил пенсионерку ножом в магазине хозтоваров

В Кемеровской области задержан мужчина с криминальным прошлым, нанесший ножевое ранение пожилой женщине прямо в торговом зале. Жизнь пострадавшей спасла не скорая помощь, а ее же верхняя одежда — пуховик смягчил удар, и рана оказалась неглубокой, пишут в Telegram-каналах.

Инцидент, который мог закончиться трагедией, произошел в магазине хозяйственных товаров в поселке Трудоармейский (Прокопьевский округ). По предварительным данным, злоумышленник без видимых причин подошел к стоявшей у прилавка пенсионерке и нанес удар ножом. Благодаря толстой зимней куртке лезвие не причинило серьезных повреждений.

Нападавшего, который, по словам очевидцев, ранее был судим и вышел на свободу более года назад, задержали на месте преступления сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали для обследования. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы нападения.

