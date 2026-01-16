В Кузбассе начата проверка после появления шокирующего видео с захоронением тел в траншеи

В сети распространилось шокирующее видео с кладбища «Высокое» в городе Прокопьевске (Кемеровская область). На кадрах, предположительно снятых в конце декабря 2025 года, люди с нашивкой «Груз 200» сбрасывают несколько обнаженных тел умерших в общую траншею, пишут в Telegram-каналах.

По утверждению авторов публикации, таким образом хоронят людей, у которых нет родственников, в том числе постояльцев домов милосердия. При этом компания, оказывающая ритуальные услуги, получает за каждое такое погребение по 11 тысяч рублей.

Следственный комитет по Кемеровской области организовал процессуальную проверку по данному факту. Следователи изучат видео и обстоятельства происшествия, в том числе по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время устанавливаются личности похороненных, а также лиц, осуществлявших захоронение.

Ранее сообщалось, что пропавшего экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера нашли мертвым на Кипре.