В Кузбассе подростки жестоко избили девочку на коленях

В селе Красные Орлы, расположенном в Кузбассе, группа школьников заставила девочку встать на колени и жестоко над ней издевалась. При этом несовершеннолетние сопровождали свои действия фразой «жить надоело?». Запись с оскорблениями в адрес юной россиянки разместили в телеграм-канале «Сибирский экспресс».

На публикуемых кадрах видно, как девочка стоит на коленях, в то время как ее сверстница наносит ей удары по лицу и унижает различными способами. Остальные подростки, наблюдая за происходящим, смеются.

В Кемеровской области уже начата проверка по факту данного инцидента на основании статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Удалось установить личности всех участников события.

