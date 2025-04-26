В Ленинградской области столкнулись два десятка машин

В Ленинградской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие — на Киевском шоссе столкнулись более 20 автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие, сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент случился во втором часу ночи 26 апреля. Недалеко от съезда на Фрезерную улицу в Гатчине столкнулись как минимум 22 машины. Некоторые серьезно повреждены.

Очевидцы утверждают, что в ДТП пострадали несколько человек. Точное число не называется.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По одной из версий, причиной массового ДТП мог стать гололед. В регионе наблюдаются заморозки.

Ранее в Ленинградской области грузовик столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде близ станции Лужская. Погиб один человек.