В Ленобласти грузовик столкнулся с товарным поездом

В Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

Отмечается, что грузовик марки «КамАЗ» столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде близ станции Лужская, расположенной недалеко от угольного терминала порта Усть-Луга.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, когда приближался тепловоз. Несмотря на попытку машиниста состава применить экстренное торможение, столкновения одного из вагонов с грузовой машиной не удалось избежать. В результате аварии 23-летний водитель КамАЗа получил смертельные травмы и скончался на месте.

Стоит отметить, что в железнодорожном составе пострадавших нет, а движение поездов на этом участке нарушено не было. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее появились подробности о водителе, который сбил толпу людей в Мичуринске.