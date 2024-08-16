В Ленинградской области вспыхнул ангар с производством товаров для детей

На территории Ленинградской области загорелся ангар, в котором выпускалось детское оборудование. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные с сайта МЧС.

ЧП произошло в городе Мурино, который находится во Всеволожском районе. Там произошло воспламенение ангара, оно случилось сегодня, 16 августа, ранним утром.

«Горит ангар по производству детского оборудования на общей площади 2400 кв.м», — указали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.

Данных о пострадавших при пожаре людях не имеется. Уже в 6.25 пожарные отрапортовали, что им удалось локализовать воспламенение. К настоящему времени открытое горение в ангаре ликвидировано.

Ранее сообщалось о пожаре в коттеджном поселке Подмосковья. В Истре жильцы частного дома на протяжении 40 минут пытались справиться с огнем самостоятельно и только после этого вызвали пожарных. В итоге пострадало двое подростков.