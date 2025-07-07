ФПК из-за авиаколлапса включила в поезда из Петербурга в Москву дополнительные вагоны

В составы поездов, которые следуют из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Москву и обратно, были добавлены дополнительные вагоны. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания в своем телеграм-канале.

В организации сообщили, что причиной послужил значительный рост популярности железнодорожных путешествий после того, как были отменены сотни рейсов в некоторых аэропортах России.

"Дополнительные купейные и плацкартные вагоны были включены в составы поездов № 1/2 "Красная стрела" Санкт-Петербург – Москва (6, 7 и 8 июля), № 37/38 Выборг – Москва (6 и 7 июля)", – говорится в сообщении.

В составы поездов № 163/164, которые следуют по маршруту Санкт-Петербург — Москва (7 и 8 июля), и № 35/36, курсирующих по направлению Нижний Новгород — Москва (6 июля), были добавлены дополнительные вагоны.

Также ФПК сообщает, что пристально наблюдает за тем, как люди покупают билеты на поездки, и при появлении возможности будет увеличивать количество вагонов. Доколе будет действовать такой режим - не уточняется.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 июля, в аэропортах Шереметьево в Москве, Пулково в Санкт-Петербурге и Стригино в Нижнем Новгороде были отменены 287 рейсов.