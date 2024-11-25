В Ленобласти 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В районе Ломоносова Ленинградской области произошла авария, в которой автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Как сообщило ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, в результате инцидента 11 человек получили травмы, среди них пятеро несовершеннолетних.

По информации ведомства, ДТП имело место в 7:24 в поселке Новоселье. Автобус 181-го маршрута наехал на стоящий у дороги грузовик. За рулем автобуса находился гражданин одной из стран Центральной Азии, уточнили в Министерстве внутренних дел.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Он получил перелом челюсти. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой тяжести.

Ранее сообщалось, что два грузовых и три легковых автомобиля столкнулись в Мытищах, инцидент произошел возле одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте.