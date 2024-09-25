В Ленобласти балкон пятиэтажки рухнул вниз вместе с пенсионеркой

Балкон пятиэтажного панельного дома по улице Коробицына не прошел проверку временем. Деревянная конструкция с бетонным полом неожиданно провалилась вниз, утащив за собой хозяйку квартиры. 74-летняя получила травмы, с которыми ее госпитализировали. К перевозке пострадавшей привлекали вертолет.

Сам дом не аварийный. По какой причине рухнул балкон еще предстоит выяснить. В ситуации разбирается районная прокуратура. В то же время директор управляющей компании дает показания следователям.

Ранее сообщалось, что выпавшая с шестого этажа во Владивостоке девушка кричала, что была закрыта 15 дней.