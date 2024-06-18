В Ленобласти гаишники выявили 209 нарушений ПДД на байк-фестивале

В Ленобласти автоинспекторы выявили 209 нарушений ПДД на байк-фестивале в Луге, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Так, у 15 байкеров отсутствовало право управления транспортным средством. Также в отделение доставили семь подростков, которые еще не достигали возраста 16 лет и права не могли иметь по закону.

На фестивале не обошлось без алкогольных возлияний. Сотрудники ГАИ выявили 16 байкеров, севших за руль своего «коня» в состоянии опьянения. Все они привлечены к административной ответственности.

Гаишники проверили и транспорт участников фестиваля. Одного мотоциклиста задержали по подозрению в перебивке узлов агрегата. Ему грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое мотоциклист без прав попал в ДТП с иномаркой.