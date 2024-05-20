В Новом Уренгое байкер без прав попал в ДТП с иномаркой

Молодой водитель «железного коня» столкнулся с иномаркой в Новом Уренгое, в результате чего получил травму. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ОГИБДД по городу.

Инцидент случился на Сибирской улице. Мотоциклист двигался по главной дороге, где у транспорта преимущество движения. Однако выезжаюзжающая с прилегающей территории Toyota Camry не уступила, в результате произошло столкновение.

44-летний водитель двухколесного транспорта получил травму головы. Ему помогали правоохранители, которые затем передали пострадавшего медикам. Мужчине оказывают помощь специалисты, включая хирургов.

Позже оказалось, что байкер выезжал на дороги без прав. В инциденте продолжают разбираться правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти гоночная машина снесла на вираже толпу зрителей. Инцидент закончился смертельным исходом для одного человека.