Раскрыты подробности о водителе, сбившем толпу людей в Мичуринске

Машиной, на которой сбили толпу в Мичуринске, мог управлять не настоящий владелец. Об этом и других подробностях стало известно Инфо24.

Выяснили, что на толпу совершил наезд 35-летний мужчина. Он оказался не настоящим владельцем автомобиля. Как оказалось, машина оформлена на другого человека, а за рулем находился его брат. Такие данные установили по видео и фото из Сети.

Напомним, что 23 апреля машина Lada Priora снесла толпу на пешеходном переходе. Четыре человека пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Севастополе произошло ДТП с участием автобуса «Артека». Пострадали восемь человек.