В Ленобласти иностранец попытался затащить школьницу в кусты

В Ленинградской области 39-летний иностранный гражданин попытался затащить 13-летнюю девочку в кусты. Об этом сообщил телеграм-канал Mash на Мойке, предоставив соответствующее видео.

Согласно информации канала, 31 августа на Оборонной улице в Мурино девочка сидела на скамейке. К ней подошел мужчина. После непродолжительной беседы он предложил ребенку пройти в лес для того, чтобы поцеловаться. На записи видно, как он схватил ее за руку и предпринял попытку силой увести. Однако девочке удалось вырваться, и ей оказала помощь одна из очевидиц происшествия.

Мать девочки обратилась в правоохранительные органы. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

