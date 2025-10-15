В Ленобласти подростки с ножом унизили 6-летнего ребенка на детской площадке

В Ломоносовском районе, расположенном в Ленинградской области, произошел возмутительный инцидент: группа школьников, вооружившись острым предметом, совершила акт насилия над шестилетним ребенком, раздев его до нижнего белья прямо на игровой площадке. Информацию об этом происшествии опубликовало издание «Фонтанка».

Согласно данным, предоставленным российским СМИ, мать пострадавшего сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что в первых числах октября трое учеников средней школы в возрасте от 10 до 12 лет издевались над ее сыном.

По словам мальчика, старшие дети, применяя силу, принудили его раздеться. Более того, они использовали нож, найденный в песочнице, чтобы повредить всю одежду дошкольника.

В результате действий хулиганов ребенок оказался на улице практически без одежды. Он так сильно испугался содеянного, что долгое время не решался рассказать о случившемся своим родителям.

В связи с произошедшим инцидентом сотрудники полиции инициировали проведение проверки для установления всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что в Челябинске одноклассник стянул трусы с мальчика перед всем классом на «физре».