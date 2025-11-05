В Ленобласти предъявили обвинение бездомному в ограблении частного дома

В Выборгском районе Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в ограблении частного дома в Зеленогорске, ущерб от которого оценивается в 4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 июня текущего года. Неустановленный злоумышленник незаконно проник в жилище 60-летнего хозяина на улице Героев. В результате преступления из дома пропали крупная сумма денег — 400 тыс. руб. и $800, — а также пять дорогостоящих наручных часов. Общая стоимость похищенного имущества достигла 4 млн руб.

Подозреваемым в совершении этого преступления оказался 42-летний местный житель, не имеющий постоянного места жительства и работы. Его задержали 1 ноября в поселке Победа. Как выяснилось, мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По факту кражи следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал для фигуранта строгую меру пресечения в виде заключения под стражу.

