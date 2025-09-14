В Ленобласти силами ПВО сбит украинский беспилотник

В Киришском районе Ленинградской области произошёл инцидент со сбитым беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что инцидент случился, когда силы противовоздушной обороны отреагировали на появление неопознанного объекта в воздушном пространстве района.

«Один БПЛА сбит в Киришском районе», — написал Дрозденко.

Подробности пока не раскрыты. На месте происшествия работают региональные оперативные службы.

Ранее сообщалось, что Минобороны Румынии обвинило Россию в залетевшем на территорию страны БПЛА.