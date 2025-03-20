В Ленобласти сухогруз оторвался от причала и дрейфует в акватории Невы

В районе поселка имени Свердлова в Ленинградской области от причала оторвался сухогруз «Светлый-22». Об этом сообщает телеграм-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В настоящее время сухогруз дрейфует в акватории Невы. На место ЧП выехали спасатели.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, по результатам которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за техническое состояние судна, а также соблюдению правил стоянки судов.

Ранее сообщалось о том, что в Ленинградской области погибли два человека из-за падения военного вертолета.