В Ленобласти задержали мужчину за попытку похищения девочки

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего мужчину без определенного места жительства по подозрению в попытке насильственного увода десятилетней девочки в кустарник. Информацию об этом предоставили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Вечером 9 сентября в полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестный мужчина схватил ее дочь за волосы и пытался утащить в заросли. Девочке удалось освободиться и убежать, воспользовавшись моментом, когда внимание злоумышленника ослабло. Оперативники установили личность предполагаемого преступника. Им оказался бездомный, имеющий проблемы с алкоголем.

Задержанного доставили в полицейский участок для проведения следственных действий и установления его возможной причастности к другим подобным правонарушениям.

Ранее сообщалось, что в Уфе объявили поиск девочки, исчезнувшей по дороге в школу.