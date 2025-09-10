В Уфе объявили поиск девочки, исчезнувшей по дороге в школу

В Уфе полиция ведет поиски 14-летней школьницы, пропавшей по пути в учебное заведение. Информация об этом инциденте появилась на новостном портале UFA1.RU после обращения родителей в правоохранительные органы.

Согласно сведениям, опубликованным российским изданием, последний раз девочку видели на улице Шапитовской. С тех пор она не давала о себе знать и не посещала уроки.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в день исчезновения на девочке были белая блузка, темно-синие брюки и черный жилет. Также отмечается, что она несла черный рюкзак из кожи. В розыске несовершеннолетней задействованы сотрудники правоохранительных органов и добровольцы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе ищут пропавшую 19-летнюю девушку из Подмосковья.