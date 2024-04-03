В Ленобласти задержали насильника, который добил юную племянницу после потери сознания

Житель Ленинградской области, насиловавший свою молодую родственницу, расправился с ней в ходе ссоры. О происшествии сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.

Девушка 17 лет неоднократно подвергалась насилию со стороны своего буйного родственника. 21-летний периодически домогался до нее, принуждая к близости. В апреле 2023 года в состоянии опьянения он поссорился с племянницей и толкнул ее. В этот момент подросток стояла на краю небольшого склона: она скатилась по насыпи ж\д моста и потеряла сознание.

Девушке можно было помочь. Однако вместо этого мужчина решил ее добить, задушив и оставив на берегу Улитова Ручья. Сам он скрылся.

Недавно полиции удалось задержать душегуба. Он ответит за свои преступления по трем статьям УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Тульской области женщина предстанет перед судом за поножовщину с сожителем.