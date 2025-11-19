В Ленобласти задержали высокопоставленных чиновников по делу о мошенничестве с землей для многодетных

Следственный комитет и ФСБ России провели масштабную операцию в Тосненском районе Ленинградской области, в результате которой были задержаны бывший и действующий заместители главы местной администрации. Их подозревают в мошенничестве с земельными участками, предназначавшимися для многодетных семей и жен участников СВО.

Поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стало обращение на личном приеме к руководителю следственного управления СК по Ленобласти Сергею Сазину. Члены многодетной семьи и супруга военнослужащего рассказали о нарушении их прав на получение бесплатной земли.

Следствием установлено, что должностные лица администрации Тосненского муниципального района осуществили межевание земельных участков в Шапкинском сельском поселении, относящихся к землям, предназначенным для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан под индивидуальное жилищное строительство, и их последующую реализацию путем свободной продажи физическим лицам, которые не имели прав на приобретение земельных участков по льготным основаниям, пояснили в СК.

Общий ущерб от действий чиновников предварительно оценивается не менее чем в 10 млн руб. В ближайшее время задержанным будет предъявлено официальное обвинение, а суд рассмотрит ходатайство об их заключении под стражу.

Операция по задержанию сопровождалась силовой поддержкой бойцов СОБР Росгвардии. Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски в здании администрации и по месту жительства фигурантов. В настоящее время устанавливаются другие возможные эпизоды их преступной деятельности.

