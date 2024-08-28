В Липецкой и Курской областях объявлена ракетная опасность

Опасность ракетного обстрела объявлена в Курской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Глава области призвал жителей срочно покинуть улицы, спуститься в укрытия. А лучше, по возможности, остаться дома и не подходить к окнам.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Смирнов.

Также воздушная опасность объявлена и в Липецкой области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Экстренные службы разослали жителям смс-оповещения, попросив не выходить из дому до окончания предупреждения.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что в Воронеже 22 квартиры и 38 автомобилей повреждены из-за падения обломков БПЛА.