В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников

В Липецкой области вечером понедельника была объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщили власти региона.

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, вечером понедельника в городе Ельце и Елецком районе объявили угрозу атаки беспилотников. Артамонов предупредил граждан и попросил соблюдать осторожность.

Напомним, ранее стало известно, что в России отразили массированную атаку вражеских беспилотников на несколько регионов страны. Удары наносились по Брянской и Орловской областям, а также Курской и Тульской. Всего был сбит 21 дрон, пострадавших в результате иинцидентов нет, подробности уточняются.