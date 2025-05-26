В Подмосковье и еще четырех регионах России отразили массированную атаку ВСУ

За три часа вечера 26 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотника над пятью регионами России, включая Московскую область. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно данным оборонного ведомства, основные удары ВСУ пытались нанести с воздуха на Орловскую и Брянскую области. Там средства ПВО сбили по семь БПЛА. Также атаки совершались на Тульскую и Курскую области. В первом уничтожили шесть дронов, во втором — три.

В тот же день с 14:00 до 17:00 по мск был сбит еще 21 беспилотник. Отразили в том числе угрозы в Подмосковье. ВСУ направили БПЛА в сторону Москвы. О ликвидации техники над регионом сообщал мэр столицы Сергей Собянин.