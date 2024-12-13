В Липецкой области отменили сигнал воздушной тревоги

В Липецкой области отменили воздушную тревогу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Угроза атаки украинских беспилотников ранее была объявлена на территории Липецка, Липецкого и Становлянского округов, Ельца, Елецкого, Данковского, Лебедянского, Краснинского районов.

В настоящее время красный режим опасности заменили на желтый.

Глава региона напомнил липчанам о том, что запрещено снимать работу систем ПВО, публиковать в интернете данные фотографии, в том числе снимки о последствиях атак БПЛА или их пролетов, так как их могут использовать украинский боевики и скорректировать направление и точность.

Ранее сообщалось о том, что в Киевской области прогремела серия мощных взрывов.