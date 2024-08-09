В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия
Власти Липецкой области объявили об отмене развлекательных мероприятий
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В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия. Об этом в мессенджере сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о 75 сбитых вражеских БПЛА в небе над регионами страны. 19 из них уничтожили над Липецкой областью.
Руководитель региона сообщил, что количество пострадавших в связи с атакой беспилотниками увеличилось до девяти человек.
Также глава области сообщил, что на территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.
«Враг бьет по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся», — написал Артамонов.
Он подчеркнул, что спортивные и семейные мероприятия в регионе пройдут при повышенных мерах безопасности.
Украинские вооруженные формирования регулярно предпринимают попытки атаковать регионы РФ с помощью беспилотников. В таких регионах, как Белгородская, Курская и Брянская области, а также в Крыму и Севастополе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.
Ранее сообщалось, что четыре дрона ВСУ атаковали многоэтажку в Шебекино Белгородской области.