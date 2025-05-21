В Липецкой области ввели ограничения на мобильный интернет

Игорь Артамонов, глава Липецкой области, проинформировал жителей о введенных ограничениях на использование мобильного интернета на всей территории региона.

Согласно его заявлению, данная мера предосторожности была инициирована военными ведомствами в связи с необходимостью обеспечения безопасности. Накануне ночью системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожив 127 беспилотных летательных аппаратов над разными областями страны.

Губернатор заверил, что доступ к мобильному интернету будет возобновлен сразу же, как только ситуация стабилизируется и позволит это сделать. Он подчеркнул, что проводной интернет и Wi-Fi соединения продолжают функционировать без каких-либо сбоев и доступны для использования.

По информации издания «Тульские новости», в области также наблюдаются затруднения в работе служб такси из-за нестабильного мобильного интернета. Водители отказываются от заказов, так как не могут использовать навигационные приложения.

Стоимость поездок в такси возросла и теперь составляет от 800 до 2000 руб. в пределах города. Кроме того, перебои с интернетом негативно отразились на функционировании валидаторов в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Испании отключились интернет и мобильная связь.