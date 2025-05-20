В Испании отключились интернет и мобильная связь

В различных регионах Испании пропали мобильная связь и интернет. Это произошло из-за сбоя при обновлении сети компании Telefónica, одного из крупнейших испанских операторов мобильной связи. Об этом рассказала газета El País.

У Telefónica, которая выступает оператором связи в большем числе испанских регионов, во время обновления сети произошел сбой. Нештатная ситуация привела к тому, что полностью отключилась как мобильная связь, так и интернет. В некоторых населенных пунктах и районах это отключение затронуло в том числе и работу служб, оказывающих экстренную помощь. Представители компании уже заявили, что пытаются решить возникшие проблемы.

«Мы провели работы по актуализации сети, что повлияло на определенные услуги в некоторых компаниях», — указали они.

Несмотря на усилия, восстановить связь удалось далеко не везде. За ситуацией следит испанское Министерство цифровой трансформации, оно утверждает, что старается контролировать сложившуюся ситуацию, запрашивая Telefónica о сроках ликвидации сбоя.

Ранее сообщалось, что Португалия собралась направить жалобу в Европейскую комиссию на Францию из-за масштабного блэкаута, произошедшего в апреле. Он стал одним из крупнейших за последние годы. По утверждению португальского Министерства энергетики, Париж задерживает реализацию трансграничных электросетевых проектов, и это привело к серьезным последствиям.