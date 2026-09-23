Нефть тянет РЖД вниз: аналитики раскрыли прогноз по погрузке на сентябрь

ТАСС: «Эйлер» ожидает падения погрузки РЖД на фоне снижения перевозок нефти

Общество

Погрузка на сети «Российских железных дорог» в сентябре 2026 года может составить 90,6 млн тонн, что на 1% меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года. Такой прогноз привел аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук в комментарии ТАСС.

Одним из факторов снижения общего объема перевозок может стать сокращение погрузки нефти и нефтепродуктов. По оценке аналитика, в сентябре этот показатель составит около 13,7 млн тонн.

Для сравнения, в сентябре 2025 года на сети РЖД было погружено 15,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Таким образом, ожидаемый объем перевозок в этой категории может оказаться ниже прошлогоднего.

При этом грузооборот РЖД без учета порожнего пробега, согласно прогнозу «Эйлера», может увеличиться на 4%. Ожидаемый показатель составляет около 207 млрд тарифных тонно-километров.

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