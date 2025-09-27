В Литве дроны парализовали работу аэропорта и вызвали массовые задержки рейсов

Работа международного аэропорта Вильнюса в пятницу была парализована из-за несанкционированного появления беспилотных летательных аппаратов в запретной зоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на предприятие по управлению воздушным движением «Оро навигация».

Сообщается, что семь пассажирских рейсов столкнулись со сбоями в расписании. Четыре самолета вылетели с задержкой, еще три рейса с опозданием приземлились в столице Литвы.

Инцидент стал уже третьим по счету за текущий месяц — аналогичные нарушения фиксировались 9 и 11 сентября. Появление дронов, о которых сообщает Литва, создает прямую угрозу безопасности пассажиров и требует экстренных мер реагирования со стороны служб управления воздушным движением.

Ранее НАТО, по данным Spiegel, посчитало, что целью БПЛА в Польше был якобы военный центр в Жешуве.