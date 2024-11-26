В Литве назвали две предположительных причины крушения самолета DHL

Криминальная полиция Литвы рассматривает две первоочередные причины крушения самолета компании DHL, которое произошло рядом с аэропортом Вильнюса. Это халатность либо технические неполадки, так считают правоохранители. Об этом сообщил портал LRT.

Представитель литовской генеральной прокуратуры Артурас Урбелис заявил, что в распоряжении следствия есть видеозаписи, а также объяснения экспертов. Из них следует, что крушение произошло при приземлении.

«Ситуация свидетельствует о том, что, может быть, технические возможности приема были плохими, может быть... какие-то помехи появились в самолете, может быть, из-за какой-то халатности», — указал он.

Он добавил, что версия о террористическом акте вообще не рассматривается. Генпрокуратура уже вынесла решение, что всем расследованием будет заниматься национальное управление криминальной полиции.

Ранее уже сообщалось, что наземные службы не получали от экипажа перед крушением самолета никаких данных о неполадках. Грузовой Boeing 737 просто начал резкое снижение, вместо плавной посадки, и врезался в жилой дом.