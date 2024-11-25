Reuters: диспетчеры не получали сообщений о неисправностях от пилотов разбившегося в Латвии самолета

Пилоты разбившегося грузового самолета Boeing 737-400 не уведомили диспетчеров о технических проблемах перед вылетом, пишет агентство Reuters.

В понедельник, 25 ноября, грузовой самолет авиакомпании DHL потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюс. Он упал на жилой дом возле аэродрома. Один из четырех членов экипажа погиб.

Ранее телеканал «РЕН ТВ» опубликовал видео с моментов падения Boeing 737. На кадрах видно, как воздушное судно готовится совершить посадку в аэропорту Вильнюса, но при приближении к нему начинает медленно лететь вниз. В результате самолет врезался в жилой дом, из которого провели эвакуацию жильцов.

Отмечалось, что предварительной причиной авиакатастрофы является техническая неисправность, однако власти Литвы допустили, что это мог быть и теракт.

Ранее также стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту возгорания пассажирского самолета, который прилетел из Сочи в Анталью.