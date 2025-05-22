В Литве появилась первая бригада немецких войск

Церемония по вводу в строй первого немецкого подразделения была приурочена к визиту в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он совместно с литовским лидером Гитанасом Науседой выступил перед военнослужащими. При этом президент Литвы пообещал, что немецким солдатам создадут самые наилучшие условия как для жизни, так для тренировок и учений. По его словам, военнослужащие бундесвера ни в чем не будут нуждаться.

Ранее стало известно, что власти Литвы направили в международный суд ООН иск против Белоруссии. Они обвинил Республику Беларусь в том, что та нарушила международные обязательства, связанные с незаконным ввозом мигрантов, и это якобы привело к миграционному кризису. От Минска потребовали компенсации всего нанесенного ущерба.