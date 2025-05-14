В Ливии в результате столкновений из тюрьмы сбежали заключенные

В городе Таджура, расположенном к востоку от столицы Ливии Триполи, произошел масштабный побег заключенных. Об этом сообщили представители судебной полиции столичной провинции.

Правоохранительные органы отметили, что значительное количество заключенных сбежало из-за возобновившихся ожесточенных вооруженных столкновений, разгоревшихся в регионе.

Побег произошел в ночь на 14 мая. По информации полиции, среди осужденных, большинство из которых были приговорены к наказанию за совершение тяжких преступлений, началась паника. В самой тюрьме «Аль-Джудейда», где отбывали срок заключенные, произошел хаос, которым и воспользовались сбежавшие.

Ранее ливийская газета Al Wasat сообщила о возобновлении столкновений в ряде районов столицы Ливии. Кроме того, издание Ean Libya отметило, что рейсы из международного аэропорта Триполи из-за ухудшения ситуации перенаправили в Мисураты.

По информации издания Libya Press, вооруженные столкновения начались между 444-й боевой бригадой и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии. Отмечалось, что причиной обострения конфликта стало убийство главы Аппарата — Абдельгани аль-Кикли.

Источник, близкий к силовым структурам страны, подтвердил телеканалу Al Wasat, что аль-Кикли, также известный как Ганива, был убит вечером 12 мая в штаб-квартире 444-й бригады. По информации собеседника, причины его нахождения в штабе остаются неизвестными. Не исключается, что его специально пригласили на встречу, которая впоследствии обернулась трагедией.

Ранее стало известно, что с военного полигона в Ростовской области сбежали десять солдат-контрактников.