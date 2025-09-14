В Люберцах не поступало жалоб на рейды «Русской общины»

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области корреспонденту РБК сообщили , что в правоохранительные органы не поступали заявления или жалобы от жителей города Люберцы или от органов местного самоуправления касательно каких-либо нарушений общественного порядка.

Согласно информации, распространяемой телеграм-каналом Baza, вечером 13 сентября около сотни участников организации «Русская община» провели акцию в северной части Люберец, в районе жилого комплекса «Самолет».

Канал, ссылаясь на слова местных жителей, отмечает, что подобные мероприятия проводятся регулярно и в основном воспринимаются положительно, так как, по их мнению, способствуют снижению преступности.

Ранее генерал Алаудинов намекнул на чистку в «Русской общине» после СВО.