В Люберцах задержали женщину, напавшую с ножом на знакомого

В Подмосковье задержали жительницу Ивановской области 1986 года рождения, которая подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, все произошло в одной из квартир в Люберцах. Мужчина и женщина поссорились, после чего последняя схватила нож и ударила оппонента.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово женщина избила тринадцатилетнюю девочку.