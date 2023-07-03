«В любую минуту может включить хищника»: медведь схватил за голову девушку во время циркового представления

Очевидцы рассказали журналистам, что во время представления медведь ходил без сопровождения дрессировщицы на двух лапах рядом с первыми рядами, где сидели дети. Когда девушка заманивала медведя в закулисье, он подбежал и вцепился в ее голову. Несколько секунд на глазах зрителей зверь трепал дрессировщицу, пока их не разняли.

«Когда уже все эти «цирковые» поймут, что можно дрессировать кошечек и собачек. Но дикий зверь в любую минуту может включить хищника»; «Хорошо, что зрители не пострадали. Остается надеяться, что и с дрессировщицей все в порядке»; «Медведь — это же вам не пес. Как можно его водить без каких-то ограничителей?» — обсудили инцидент в Сети.

Через несколько минут на место происшествия приехали врачи. О состоянии дрессировщицы ничего неизвестно. Однако выступление цирка продолжилось, на сцену вышел другой медведь и тоже был крайне непослушен.

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