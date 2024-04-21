Шесть человек погибло в результате столкновения автомобилей в ЛНР

Шесть человек погибли в столкновении автомобилей в Славяносербском районе ЛНР. Соответствующее заявление сделали представители местной прокуратуры в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Сообщается, что происшествие случилось на дороге Р-343, в районе местного поселка Желобок. Представители прокуратуры уточнили, что водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

Уточняется также, что в результате происшествия погибли водители и четверо пассажиров в обоих авто. В происшествии также оказался один выживший пассажир УАЗ, которого направили в ЛРКБ в тяжелом состоянии, рассказали в прокуратуре.

Местная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, заключили представители регионального ведомства.

Ранее сообщалось о выявлении более 70 тысяч случаев непристегнутого вождения в Подмосковье в 2024 году.